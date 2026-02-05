L’Arabia Saudita perde di nuovo una grande occasione. Dopo i ritardi nel progetto di Milano-Cortina, questa volta il Paese non rispetta le scadenze e si vede togliere l’organizzazione dei Giochi Asiatici Invernali del 2029. La manifestazione viene assegnata al Kazakistan, mentre l’Arabia Saudita si trova a dover rinunciare all’evento.

L’Arabia Saudita è stata privata dell’organizzazione dei Giochi Asiatici Invernali del 2029, riassegnati al Kazakistan. La decisione si è resa inevitabile a causa dei ritardi nella costruzione di Neom. La futuristica megalopoli nel nord-ovest del Paese che avrebbe dovuto ospitare l’evento. Al suo posto è stata scelta Almaty. Lo scrive Le Parisien Cambio di programma, dunque, per il Comitato Olimpico Asiatico (Coa), che giovedì ha ufficializzato la riassegnazione dopo la richiesta dell’Arabia Saudita di ottenere più tempo per prepararsi. Già il 24 gennaio il Coa aveva riconosciuto che Neom non sarebbe stata pronta in tempo per rispettare le scadenze previste. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Altro che ritardi di Milano-Cortina, l’Arabia Saudita non rispetta le scadenze e perde i giochi asiatici invernali

Approfondimenti su Giochi Asiatici Invernali 2029

Dal 6 al 22 febbraio, l’Italia si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giochi Asiatici Invernali 2029

Argomenti discussi: ARANEO E VERRI SULLE DIGHE: CRISI IDRICA TUTT’ALTRO CHE FINITA; Mose, ritardi e tempi lunghi: 220 milioni di lavori da fare; Sul pullman per Bari coi fuorisede: Da Taranto ci vogliono 3 ore ma prof giustificano i ritardi; Crans-Montana, buchi nei fascicoli sulla sicurezza e ritardi nella consegna ai pm: indagato un altro tecnico. Il Comune non tutelò le vittime.

Indennità di disoccupazione, ancora ritardi nei pagamentiA causa di problemi tecnici del nuovo sistema, l'elaborazione dei dossier è rallentata e potrebbero verificarsi ritardi di alcuni giorni nei pagamenti. La SECO non sa quanti disoccupati siano interess ... ticinonews.ch

Trenord, con il nuovo bonus crollano i rimborsi per i ritardi: da 5,7 milioni a 100 mila euro di risarcimento ai pendolariDa 5,74 milioni a 100 mila euro: è il drastico crollo dei rimborsi di Trenord ai pendolari per i ritardi. Un calo legato non a un improvviso miglioramento del servizio ferroviario lombardo tra il 2023 ... milano.corriere.it

RTL 102.5. . Le ultimissime sulla Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 #Password facebook

#MilanoCortina, allarme norovirus: rinviata Finlandia-Canada di hockey su ghiaccio femminile x.com