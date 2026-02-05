Altro che poca la neve vera sommerge le bufale dei francesi che rosicano | e tra sport e turismo le imprese ringraziano

La neve vera sta arrivando forte e mette in crisi le bufale che circolano in Francia sul meteo e sulla mafia. A Milano e Cortina si preparano a un grande evento: gli alberghi sono quasi pieni, e l’indotto tocca i 6 miliardi di euro. Le imprese del turismo sperano in un’ottima stagione, mentre le polemiche tra i due Paesi continuano a infuriare.

Mentre Oltralpe rosicano inventando bufale sul meteo e sulla mafia, Milano-Cortina scalda i motori: indotto da 6 miliardi e alberghi verso il sold out. Altro che i letti di cartone di Parigi e corse in ospedale dopo un tuffo nella Senna. Olimpiadi Milano-Cortina al via: e i veleni francesi pure.. Sì, perché in queste ore è tutto un florilegio di bufale e commenti dagli "addetti ai livori" d'oltralpe che, con i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 ai blocchi di partenza, si sperticano in ricostruzioni e resoconti sullo stato dell'arte che tra fake e acidità gratuite denunciano soprattutto come e quanto i francesi non si siano ancora ripresi dallo choc delle polemiche della loro "organizzazione olimpica" tra letti di cartone e Senna balneabile a targhe alterne.

