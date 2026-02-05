Alluvione come vengono spesi i 4 milioni di Intesa Sanpaolo | Nuovi progetti per governare il flusso dei fiumi

Intesa Sanpaolo ha già destinato due milioni di euro per fronteggiare le emergenze delle alluvioni del 2023 e 2024. Oggi, con un accordo firmato tra Regione e Fondazione Cassa dei Risparmi, altri due milioni verranno usati per progetti di prevenzione. Si lavorerà a casse di espansione e a interventi che possano ridurre i rischi in futuro. La somma totale di 4 milioni di euro servirà a mettere in sicurezza i territori colpiti e a limitare i danni in caso di nuove alluvioni

De Pascale: "Intervenire a monte su alcuni fiumi è un beneficio per tutta la Romagna, in quanto poi si difendono le città, la pianura e anche la costa" Non solo aiuti quindi, ma che prevenzione e investimento sulla sicurezza. E' il bilancio dei 4 milioni di erogazione liberale che la banca Intesa Sanpaolo aveva destinato nel 2023 per far fronte alla calamità che aveva colpito la Romagna, denaro affidato alla Fondazione Cassa dei Risparmi che ha avuto il compito di decidere come suddividere la donazione e trasformarla in progetti concreti. "Firmiamo un protocollo che ci consente di governare meglio il flusso delle acque, con interventi a monte per dare sicurezza a valle", spiega il senso del documento il presidente della Fondazione Maurizio Gardini.

