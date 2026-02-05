Alloggi abusivi all' interno della fabbrica | scatta la diffida

La polizia ha emesso una diffida per una fabbrica dove alcuni lavoratori sono costretti a vivere all’interno. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato persone che, per dormire, usavano semplici brandine vicino alle postazioni di lavoro. La situazione si è rivelata inaccettabile, e ora si attende un intervento per mettere fine a queste condizioni.

Lavoratori costretti a vivere giorno e notte in fabbrica, con una branda dove riposare qualche ora non distante dalla postazione di lavoro. Il tutto in condizioni igienico sanitarie ai limiti. I laboratori tessili cinesi nascono in maniera smisurata su tutto il territorio padovano, con una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Alloggi Abusivi Turismo in crescita a Padova, Confcommercio avverte: affitti brevi e alloggi abusivi sotto la lente Negli ultimi mesi, il turismo a Padova continua a crescere. Attività su immobili abusivi: scatta l'ordinanza di chiusura della Opera Gas Il Comune di Mondragone ha emesso un’ordinanza di chiusura per la società Opera Gas su via Domiziana, a seguito di verifiche sugli immobili abusivi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Alloggi Abusivi Argomenti discussi: Turismo in crescita a Padova, Confcommercio avverte: affitti brevi e alloggi abusivi sotto la lente; Nuove caldaie, telecamere e guerra agli abusivi. Così rinascono i lotti ex Ater di Donna Olimpia; A Torino Aurora sgomberato un altro appartamento occupato abusivamente, nel complesso sono 11 quelli liberati; RIMINI: Alloggi abusivi e scarsa igiene in hotel, denunciata responsabile. Inquilini regolari preoccupati dal fatto che Roma Capitale possa assegnare gli alloggi acquistati nei loro stabili agli occupanti dello Spin Time e di altre realtà. Gli occupanti abusivi non si premiano ma si cacciano. #spintime #fdi #roma facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.