allo ied firenze mostra con plures su risparmio energetico e rifiuti

Firenze, 5 febbraio 2026 - Risparmio energetico, gestione dei rifiuti, riciclo e risorse idriche. Sono questi i temi indagati da cinque studenti dello Ied Firenze nella mostra 'Ied Firenze x Plures', in programma dal 5 febbraio al 6 marzo negli spazi dell' ex Teatro dell'Oriuolo di Firenze. La mostra collettiva, dedicata al valore delle risorse e alla responsabilità condivisa, è realizzata in collaborazione con il gruppo Plures, la multiutility nata in Toscana il 26 gennaio 2023 dalla fusione per incorporazione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana. Si tratta di un progetto che vuole trasformare "concetti complessi come la sostenibilità in un'esperienza visiva e tattile alla portata di tutti", ha spiegato l'assessore alle Società partecipate del comune di Firenze, Giovanni Bettarini, oggi in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

