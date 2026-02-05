Allestimento Forte Gonzaga il Comune avvia la ricerca di collezioni storico-artistiche e militari
Il Comune di Messina ha lanciato una ricerca per trovare pezzi storici e militari da usare nell’allestimento del Forte Gonzaga. L’obiettivo è raccogliere collezioni private e beni di valore che possano arricchire il museo e valorizzare questo monumento storico. La città vuole così mettere in mostra pezzi autentici e significativi della sua storia.
Il Comune di Messina informa che è stata avviata una ricognizione esplorativa di collezioni private e beni storico-artistici e storico-militari per l’allestimento museografico del Forte Gonzaga, bene monumentale di eccezionale valore storico e architettonico. L’iniziativa fa seguito alla volontà.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Forte Gonzaga
Ultime notizie su Forte Gonzaga
Argomenti discussi: Cimeli storici per Forte Gonzaga: il Comune cerca collezioni private del Cinquecento.
Palazzo Zanca cerca beni storico-artistici e storico-militari per Forte GonzagaMESSINA. Il Comune di Messina cerca collezioni private e beni storico-artistici e storico-militari, coerenti con il contesto storico del XVI secolo, da destinare all’allestimento museografico del Fort ... letteraemme.it
Cimeli storici per Forte Gonzaga: il Comune cerca collezioni private del CinquecentoApprovato l'atto di indirizzo per l'allestimento museale della storica fortezza che sovrasta Messina da Tempostretto.it ... msn.com
