Allestimento Forte Gonzaga il Comune avvia la ricerca di collezioni storico-artistiche e militari

Il Comune di Messina ha lanciato una ricerca per trovare pezzi storici e militari da usare nell’allestimento del Forte Gonzaga. L’obiettivo è raccogliere collezioni private e beni di valore che possano arricchire il museo e valorizzare questo monumento storico. La città vuole così mettere in mostra pezzi autentici e significativi della sua storia.

