Allestimento Forte Gonzaga il Comune avvia la ricerca di collezioni storico-artistiche e militari

Da messinatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Messina ha lanciato una ricerca per trovare pezzi storici e militari da usare nell’allestimento del Forte Gonzaga. L’obiettivo è raccogliere collezioni private e beni di valore che possano arricchire il museo e valorizzare questo monumento storico. La città vuole così mettere in mostra pezzi autentici e significativi della sua storia.

Il Comune di Messina informa che è stata avviata una ricognizione esplorativa di collezioni private e beni storico-artistici e storico-militari per l’allestimento museografico del Forte Gonzaga, bene monumentale di eccezionale valore storico e architettonico. L’iniziativa fa seguito alla volontà.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Forte Gonzaga

La nuova stagione della moda italiana si svela a Milano con collezioni che uniscono innovazione e radici artistiche.

La Milano Fashion Week apre i battenti e porta in passerella le novità per l’autunno-inverno 20262027.

Piano di Recupero del Centro Storico: il Comune di Sarno avvia le attività tecnico-scientifiche

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Forte Gonzaga

Argomenti discussi: Cimeli storici per Forte Gonzaga: il Comune cerca collezioni private del Cinquecento.

allestimento forte gonzaga ilPalazzo Zanca cerca beni storico-artistici e storico-militari per Forte GonzagaMESSINA. Il Comune di Messina cerca collezioni private e beni storico-artistici e storico-militari, coerenti con il contesto storico del XVI secolo, da destinare all’allestimento museografico del Fort ... letteraemme.it

allestimento forte gonzaga ilCimeli storici per Forte Gonzaga: il Comune cerca collezioni private del CinquecentoApprovato l'atto di indirizzo per l'allestimento museale della storica fortezza che sovrasta Messina da Tempostretto.it ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.