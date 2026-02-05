Allerta meteo in Campania | le chiusure a Napoli

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in tutta la regione. Da mezzanotte alle 23.59 di domani, venerdì 6 febbraio, molte scuole e attività pubbliche resteranno chiuse a Napoli a causa delle cattive condizioni meteo previste. La città si prepara a fronteggiare pioggia e vento forte, con l’amministrazione che invita i cittadini a stare attenti e limitare gli spostamenti.

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte alle 23.59 di domani, venerdì 6 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Sono previsti precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale e venti localmente forti. Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Il Comune di Napoli ha deciso di chiudere i parchi e vietare l’ingresso alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli.

Il Comune di Napoli ha annunciato chiusure e precauzioni a causa dell’allerta meteo di livello giallo prevista per domani.

