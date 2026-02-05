Allerta meteo diffusa per tempête e rischi idrici in arrivo

Una forte perturbazione si sta abbattendo sull’Emilia-Romagna. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per piogge intense e possibili allagamenti, soprattutto nella provincia di Bologna. Le strade si sono già allagate in diversi punti e i volontari stanno monitorando i corsi d’acqua più a rischio. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le previsioni indicano che il maltempo potrebbe durare ancora per alcune ore.

**Un’onda di maltempo colpisce l’Emilia-Romagna: allerta meteo gialla per precipitazioni e rischi idrici** Sul territorio emiliano, con particolare attenzione alla provincia di Bologna, è stata diramata una nuova allerta meteo gialla per i rischi idrogeologici e idraulici. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia), ha annunciato l’avvio di un periodo di alta criticità a causa di precipitazioni diffuse, che potrebbero generare frane, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli nei fiumi. Le previsioni, che riguardano l’intera area regionale, si estendono dal primo febbraio 2026 alle 00:00 del 7 febbraio 2026, con un’attenzione particolare per la fascia settore centro-occidentale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

