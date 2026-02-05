Allerta meteo arancione scuole chiuse a Rende il 6 febbraio

Questa mattina a Rende molte scuole hanno deciso di chiudere le porte in anticipo. L’allerta meteo arancione annunciata dalla protezione civile ha portato i dirigenti scolastici a optare per l’assenza degli studenti. La città si prepara a vivere una giornata difficile a causa delle forti piogge e del vento forte che si sono intensificati nelle ultime ore. La gente si muove con cautela, e le autorità invitano a evitare spostamenti non necessari.

**** A Rende, nella provincia di Cosenza, l’allerta meteo arancione è scattata per la prima volta nel 2026, con conseguenze immediate sulle attività quotidiane della città. La Protezione Civile regionale ha diramato una serie di misure restrittive per proteggere la popolazione da condizioni climatiche estreme, con un forte vento, piogge torrenziali e possibili cadute di alberi. Il divieto di accesso a parchi, ville e aree ludiche è stato ufficiale, mentre le lezioni nelle scuole sono state sospese per tutta la giornata del 6 febbraio. È stato emesso un’ordinanza sindacale con misure urgenti, che riguardano le strutture educative, sociali e ricreative.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani l’Italia si sveglia sotto pioggia e vento forte.

Questa mattina a Terracina le scuole sono rimaste chiuse.

