Allerta meteo a Roma | piogge e temporali nelle prossime ore

Nelle prossime ore, Roma si prepara a affrontare piogge e temporali. Il Sistema di Protezione Civile Regionale ha emesso un’allerta, e già dal pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026 sono attese piogge sparse su tutta la città e le zone vicine. Le precipitazioni saranno di intensità variabile, in alcuni momenti anche forti, con possibili rovesci e temporali brevi. La città si mobilita per affrontare le eventuali conseguenze di questa ondata di maltempo.

A seguito dell'allertamento emesso dal Sistema di Protezione Civile Regionale, si comunica che dal pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026 e per le successive 18–24 ore sono previste sul territorio del Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, in particolare sui settori centro-meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Le allerte in vigore. Il Centro Funzionale Regionale ha valutato le seguenti condizioni di rischio: ALLERTA GIALLA per criticità idrogeologica su tutte le Zone di Allerta (4 febbraio). ALLERTA GIALLA per criticità idraulica sulle Zone di Allerta: E – Aniene F – Bacini Costieri Sud (5 febbraio).

