Il Milan di Massimiliano Allegri continua a vincere e a sorprendere. La squadra ha raggiunto 22 risultati utili di fila, un record che non si vedeva da tempo. La difesa, sempre solida, ha chiuso le porte agli avversari più di una volta. I rossoneri sono secondo in classifica, con 50 punti dopo 23 giornate, e hanno già staccato di 15 lunghezze rispetto allo stesso periodo dello scorso campionato. La strada sembra spianata, e i tifosi sperano in un’altra parte di stagione da protagonista.

La 'rosea' ha fatto notare che, con 7 vittorie e 5 pareggi in 12 partite, il Milan è rimasto imbattuto in tutte le prime 12 gare esterne stagionali in campionato per la prima volta da quando, stagione 2004-2005, la Serie A è tornata a 20 squadre. Nei Top 5 campionati europei, poi, la squadra rossonera è l'unica imbattuta in trasferta insieme al Bayern Monaco. Ma i numeri da record del Milan di Allegri non si esauriscono qui: il Diavolo ha conquistato, dopo il k.o. interno contro la Cremonese (1-2) dello scorso 23 agosto 2025, ben 22 risultati utili consecutivi (14 vittorie e 8 pareggi). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri, è un Milan da record: 22 risultati utili consecutivi, la difesa è di nuovo un muro

Approfondimenti su Allegri Milan

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria del Milan a Bologna, che ha portato la squadra a raggiungere 50 punti in classifica.

Daniele Garbo commenta il percorso del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, sottolineando i 20 risultati utili consecutivi ottenuti dal tecnico livornese.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Allegri Milan

Argomenti discussi: Milan, la fortuna di Allegri e ammennicoli vari; Bologna-Milan, Allegri: Scudetto? Guardiamo al +7 sulla quinta; Allegri: L'Inter? Più importante guardarsi le spalle, restare nelle prime 4 non sarà facile; Milan, Allegri secondo dietro l'Inter ma per i tifosi è un bluff, anche Capello non ci casca.

Bologna-Milan, Allegri: Scudetto? Guardiamo al +7 sulla quintaL'allenatore del Milan commenta il successo sul Bologna e la posizione in classifica consolidata in chiave Champions: Bisogna guardare al +7 che abbiamo sulla quinta perché la classifica può cambiare ... sport.sky.it

Biasin su Allegri: E' il grande valore aggiunto di un Milan che giustamente punta allo scudettoFabrizio Biasin, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha commentato così il momento del Milan che ieri ha battuto 3-0 il Bologna grazie alle reti di Ruben Loftus-Cheek, Christopher ... milannews.it

Milan, c’è un Athekame in più per Allegri: lo svizzero vuole ripagare la fiducia del suo allenatore x.com

I COMPLIMENTI DI ADANI AL MILAN E AD ALLEGRI "Finalmente il Milan, dopo un lungo periodo, è tornato a fare una partita vera, completa, dall’inizio alla fine. Complimenti al Milan, che ha fatto una grande partita e ad Allegri che l’ha preparata benissim facebook