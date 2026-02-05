Alle tartarughe di terra piace essere accarezzate sul guscio?

Alle tartarughe di terra piace essere toccate? Alcune di loro cercano il contatto e apprezzano le carezze leggere sul guscio o sulla testa. Non sono animali completamente distanti, anzi, possono godere di stimoli tattili semplici e delicati.

Le tartarughe non sono animali "freddi" e alcune apprezzano molto gli stimoli tattili, come le carezze leggere su testa o carapace. Capire se però una tartaruga "comprenda" davvero una carezza come gesto affettuoso rimane molto complicato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché le tartarughe di terra scappano: cosa fare Le tartarughe di terra sono animali curiosi e indipendenti, che spesso cercano nuove zone per trovare cibo, condizioni ambientali più favorevoli o compagni.

