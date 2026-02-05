Allarme diossina nel Palermitano incendio nell’impianto di trattamento rifiuti di Campofelice di Roccella – Video

Un incendio ha devastato un impianto di trattamento dei rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Le fiamme sono divampate ieri sera nella contrada Pista vecchia, creando allarme tra i residenti. Nessuno si è fatto male, ma i vigili del fuoco sono ancora sul posto per domare le ultime fiamme e valutare i danni. Sul luogo anche i tecnici dell’Arpa, che stanno analizzando le emissioni per verificare la presenza di diossina nell’aria, dopo l’allarme lanci

Incendio in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella, in contrada Pista vecchia, vicino a Palermo. L'incendio riguarda anche delle rotoballe posizionate all'aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri. Le squadre dei pompieri hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne dell'impianto. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto sono presenti circa 20 vigili del fuoco e dieci mezzi. A supporto delle squadre, il comune di Campofelice ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico.

