Un centinaio di contoterzisti si sono riuniti alla tenuta il Tenchio per l’assemblea di Uncai Pavia e hanno lanciato un appello forte. Dicono che senza ponti e strade decenti, non riescono più a lavorare. La viabilità attuale mette a rischio le imprese agricole, e molti temono che se le cose non cambiano, le aziende chiudano. La voce degli operai è chiara: senza infrastrutture, l’impresa muore.

"Senza ponti e strade, l’impresa muore". È il grido d’allarme lanciato qualche giorno fa da un centinaio di contoterzisti che si sono riuniti alla tenuta il Tenchio per l’assemblea annuale dei soci di Uncai Pavia. "Nonostante la provincia di Pavia vanti una superficie agricola (54%) e un’incidenza economica del settore (2,5%) doppie rispetto alla media regionale – ha spiegato il presidente di Uncai Pavia, Giovanni Bargigia –, le infrastrutture restano un ostacolo critico. Stiamo collaborando con sindaci e amministrazioni per trovare una soluzione definitiva che ci permetta di lavorare in tranquillità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme dai contoterzisti in agricoltura: "Con questa viabilità non si lavora"

Approfondimenti su Contoterzisti Agricoltura

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Contoterzisti Agricoltura

Argomenti discussi: Allarme dai contoterzisti in agricoltura: Con questa viabilità non si lavora.

Allarme dai contoterzisti in agricoltura: Con questa viabilità non si lavoraSenza ponti e strade, l’impresa muore. È il grido d’allarme lanciato qualche giorno fa da un centinaio di contoterzisti che si sono riuniti alla tenuta il Tenchio per l’assemblea annuale dei soci di ... ilgiorno.it