Alla première newyorkese della nuova serie di Ryan Murphy, Naomi Watts ha affascinato il pubblico vestendo i panni di Jackie Kennedy Onassis. L’attrice ha mostrato una grande naturalezza nel interpretare la First Lady, mentre Sarah Pidgeon, che aveva tentato di portare sullo schermo Carolyn Bessette, ha incontrato più difficoltà a convincere i fan. La serata è stata un’occasione per vedere due approcci diversi a personaggi iconici.

S e Sarah Pidgeon ha avuto più difficoltà a convincere i fan nei panni di Carolyn Bessette, per Naomi Watts nei panni di Jackie Kennedy Onassis è stato tutto naturale. L’attrice ha dimostrato che rendere omaggio a un’icona non significa semplicemente copiare il suo look, ma catturarne lo spirito e l’eleganza innata. Alla premiere di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, Watts ha scelto un outfit firmato Balenciaga che racconta la donna dietro l’immagine pubblica, portando sul red carpet la classe discreta e senza tempo della First Lady americana. Non si tratta di look tematici, ma di dare nuova vita ai personaggi attraverso la moda, un po’ come sta facendo Margot Robbie con Catherine in Cime Tempestose: chi lo ha detto che un personaggio di fantasia o scomparso non possa calcare i red carpet? 10 segreti beauty di Jackie Kennedy. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla première newyorkese della nuova serie di Ryan Murphy, l’attrice reinterpreta lo stile iconico della ex First Lady con eleganza e modernità

Approfondimenti su Ryan Murphy

Durante la première newyorkese della serie horror di Ryan Murphy, Bella Hadid ha indossato un abito Schiaparelli della collezione couture autunno 2025 al MoMA.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

THE BEAUTY (2026): trailer italiano della serie FX di Ryan Murphy su Disney+

Ultime notizie su Ryan Murphy

Argomenti discussi: Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly alla première di Love Story: JFK Jr. & Carolyn Bessette; Cosa ci sarebbe dietro la rottura dei fratelli Safdie, i registi di Diamanti grezzi, Marty Supreme e The Smashing Machine; Il famoso regista spinge i democratici a mettere al primo posto le primarie presidenziali guidate dai cittadini; Gothic Glam: Margot Robbie, Jacob Elordi e Charli xcx alla première di Wuthering Heights.

La bellezza ha un prezzo… Su Disney+ sono disponibili i primi episodi di The Beauty, la nuova serie creata da Ryan Murphy e Matt Hodgson, ispirata a The Beauty - Malati di bellezza il fumetto scritto da Jeremy Haun e Jason A. Hurley Al centro della storia c’ facebook

#TheBeauty la serie thriller @FXNetworks targata @DisneyPlusIT firmata da Ryan Murphy è horror tra moda e tecnologia ambientata anche a Roma e Venezia in location storiche prestigiose. | Di @zingrillo | @20thTelevision x.com