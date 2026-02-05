Algeria sotto osservazione Usa | armi russe Polisario e l’asse che destabilizza Sahel e Nord Africa

Durante un’audizione al Senato degli Stati Uniti, Robert Palladino ha detto che Washington sta seguendo da vicino le operazioni militari tra Algeria e Russia. La questione riguarda anche il coinvolgimento del Polisario e le tensioni che destabilizzano il Sahel e il Nord Africa.

Nel corso di un'audizione davanti alla Commissione Affari Esteri del Senato degli Stati Uniti, Robert Palladino, a capo dell'Ufficio per il Vicino Oriente del Dipartimento di Stato, ha chiarito che Washington sta osservando con crescente attenzione le informazioni relative a operazioni militari tra Algeria e Russia. Secondo il funzionario, tali transazioni potrebbero ricadere nel campo di applicazione del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), la normativa che consente agli Stati Uniti di imporre sanzioni ai Paesi che intrattengono rapporti significativi con il settore della difesa russo.

