Una giornata di festa si è trasformata in caos al Piola di Alessandria. Dopo la partita di finale di Coppa Italia di Eccellenza, alcuni tifosi hanno scatenato il panico, danneggiando seggiolini e servizi igienici dello stadio. La scena è diventata virale sui social, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare i responsabili. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato questa follia collettiva.

© Calcionews24.com - Alessandria Cuneo, follia nel post-partita! Danneggiati i seggiolini e i bagni del Piola, ecco cosa è successo – VIDEO

Approfondimenti su Alessandria Cuneo

