Alcoltest al mattino anziano insulta e minaccia i carabinieri

Questa mattina a Tolmezzo, i carabinieri del Norm hanno fermato un 73enne della zona gemonese. L’uomo, visibilmente ubriacho, ha iniziato a insultare e minacciare i militari quando gli hanno fatto un controllo. Ora dovrà rispondere di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Sono le ipotesi di reato delle quali dovrà rispondere un 73enne della zona gemonese, intercettato stamattina dai militari del Norm della Compagnia di Tolmezzo nella cittadina pedemontana. Una volta bloccata la vettura dell'uomo per il controllo ordinario.

