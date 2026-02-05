Albano Laziale | Ariccia | Marino Rapine seriali aggravate in supermercati e farmacia I Carabinieri hanno arrestato un 42enne

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 42enne accusato di aver commesso diverse rapine aggravate in supermercati e farmacie tra Albano Laziale, Ariccia e Marino. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni e si sono concluse con l’arresto durante un’operazione nel quartiere di Marino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe agito con modalità simili in più occasioni, puntando a cassa e minacciando i dipendenti.

Cronache Cittadine CASTELLI ROMANI – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato L'articolo Albano Laziale Ariccia Marino. Rapine seriali aggravate in supermercati e farmacia. I Carabinieri hanno arrestato un 42enne Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Albano Laziale | Ariccia | Marino. Rapine seriali aggravate in supermercati e farmacia. I Carabinieri hanno arrestato un 42enne Approfondimenti su Castelli Romani Roma: rapine in due supermercati e una farmacia, arrestato 42enne ai Castelli Romani Un uomo di 42 anni è stato arrestato ai Castelli Romani dopo aver messo a segno rapine in due supermercati e in una farmacia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Castelli Romani Argomenti discussi: Albano Laziale | Ariccia | Marino. Rapine seriali aggravate in supermercati e farmacia. I Carabinieri hanno arrestato un 42enne; Pistola e coltello per svuotare le casse: chi è il rapinatore seriale incubo dei Castelli romani; Scia di rapine ai Castelli Romani: stroncato il piano di un seriale armato che terrorizzava i commercianti; Roma, nessun rischio di chiusura per il castello di Santa Severa: Laziocrea terrà aperta la biglietteria. Scia di rapine ai Castelli Romani: stroncato il piano di un seriale armato che terrorizzava i commerciantiLa sicurezza dei comuni di Albano Laziale, Ariccia e Marino, torna a respirare dopo una serrata attività investigativa, che ha portato dietro le sbarre un uomo ritenuto responsabile di una serie di ra ... msn.com Armato di pistola e coltello rapina due supermercati e una farmacia in pochi giorni: arrestato ‘rapinatore dei Castelli Romani’Per settimane aveva seminato paura tra Albano Laziale, Ariccia e Marino, entrando nei supermercati e in una farmacia con il volto coperto e le armi in mano. Ora quella sequenza di rapine aveva un nome ... msn.com Eletta con il Polo Progressista, è un volto noto dei Castelli Romani dove ha ricoperto il ruolo di assessora del Comune di Albano Laziale facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.