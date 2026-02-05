Al via la prima edizione del Festival ‘Un solo mare’

Questa mattina a Roma è partito il primo Festival “Un solo mare”. Una giornata dedicata alla cultura e alla tutela dell’oceano, con iniziative e eventi pensati per sensibilizzare il pubblico sul tema. La manifestazione si svolge in diverse location della città, attirando appassionati e esperti da tutta Italia.

Il Festival "Un solo mare" è iniziato ufficialmente a Roma, con una manifestazione unica nel suo genere, dedicata alla cultura e alla protezione dell'oceano. Dal 11 al 15 febbraio 2026, l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ha ospitato la prima edizione del Festival, un evento promosso dalla Fondazione Musica per Roma, con il sostegno di numerose istituzioni culturali, scientifiche e ambientali. L'obiettivo era chiaro: far riflettere sulla condivisione del mare come risorsa comune, e come spazio di confronto tra culture, scienze, arte, sostenibilità, e cambiamenti climatici. Il Festival "Un solo mare" si apre a un pubblico variegato, con un programma ricco di conferenze, mostre, laboratori, spettacoli, concerti, e attività dedicate a famiglie.

