Al Giovanni da Udine le bolle di sapone di Michele Cafaggi

Al Teatro Giovanni da Udine torna la rassegna Teatro Bambino, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. La stagione continua con lo spettacolo di Michele Cafaggi, che porta in scena le sue bolle di sapone giganti e colorate. I bambini si divertono e gli adulti si lasciano incantare, mentre lo spettacolo prende vita sul palco. La presenza di Cafaggi attira molti spettatori e il teatro si riempie di risate e meraviglia.

Prosegue al Teatro Giovanni da Udine la nuova edizione della fortunata rassegna Teatro Bambino, dedicata agli spettatori e alle spettatrici più giovani e alle loro famiglie. Domenica 8 febbraio con inizio alle ore 17.00 l'appuntamento è con Michele Cafaggi e il suo "Sonosolo. Sono solo bolle di sapone". Michele Cafaggi è stato il primo artista in Italia a realizzare un intero spettacolo dedicato alle bolle di sapone. Le sue creazioni sono un mix di recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione che cattura gli occhi e il cuore.

