Domenica alle 17, il giornalista Paolo Borrometi sarà ospite del festival ‘Macchie e Inchiostri’ al teatro di Montemaggiore al Metauro. Borrometi, sotto scorta da oltre dieci anni, parteciperà all’evento come ospite speciale. La sua presenza attirerà sicuramente l’attenzione, dato il suo lungo impegno contro la criminalità e le minacce che ha ricevuto nel corso degli anni.

Ci sarà anche un giornalista sotto scorta da oltre 10 anni, Paolo Borrometi (foto), tra gli ospiti dell’appuntamento del festival ‘Macchie e Inchiostri’ in programma per domenica alle 17 al teatro di Montemaggiore al Metauro. Titolo dell’incontro: ‘Libertà sotto attacco’, un dialogo intenso e appassionato che metterà al centro le sfide quotidiane affrontate dai giornalisti che indagano su temi scomodi: criminalità organizzata, migrazioni, crisi umanitarie, pressioni politiche e burocratiche. Protagonisti dell’evento saranno tre figure di spicco del giornalismo e dell’impegno civile italiano: Annalisa Camilli, giornalista de L’Internazionale, autrice di reportage tradotti in tutto il mondo (tra cui Internazionale, The Nation, Open Democracy, Woz, Worldcrunch, RSI), vincitrice di prestigiosi riconoscimenti come il Premio Kapuscinski, il Premio Luchetta, il Premio Scalfari e il Premio Lucchettino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al festival ’Macchie e Inchiostri’ Borrometi è l’ospite speciale

Approfondimenti su Borrometi Montemaggiore

Il Festival “Macchie e Inchiostri” propone oggi alle 17 nel centro civico di Villanova di Colli al Metauro un appuntamento dedicato alla sanità italiana, analizzandone gli aspetti di cura, esperienza e umanità.

Il Festival Didaskalia di Senigallia prende il via con un evento speciale al Teatro Portone, dove sarà ospite la giornalista Cecilia Sala.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Borrometi Montemaggiore

Argomenti discussi: Al festival ’Macchie e Inchiostri’ Borrometi è l’ospite speciale; Scuola al futuro: storie e idee per cambiare è il titolo del nuovo appuntamento al Teatro di Montemaggiore al Metauro con il Festival ‘Macchie e Inchiostri’, domenica 1° febbraio - Marcheinfinite Scuola al futuro: storie e idee per cambiare è il titolo del nuovo; Cosa resta dopo il talk: perché valutare l’impatto dei festival scientifici; Leuconichia: cause e miti sulle macchie bianche delle unghie.

Al festival ’Macchie e Inchiostri’ Borrometi è l’ospite specialeIl titolo dell’incontro è ‘Libertà sotto attacco’. Al centro le difficoltà affrontate dai reporter che trattano temi scomodi ... ilrestodelcarlino.it

A Macchie e Inchiostri si parla di scuolaDomenica 1 febbraio l’appuntamento a Montemaggiore al Metauro con Carreras, Elisei e Giusti. Le sfide della scuola tra inchieste e didattica ... ilmetauro.it

"Scuola al futuro: storie e idee per cambiare" è il titolo del nuovo appuntamento al Teatro di Montemaggiore al Metauro con il Festival 'Macchie e Inchiostri', domenica 1° febbraio https://marcheinfinite.com/2026/01/30/scuola-al-futuro-storie-e-idee-per-cambiar facebook