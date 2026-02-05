Akanji ha detto che Hakan Calhanoglu è il miglior centrocampista del mondo in questo momento. Lo svizzero ha espresso grande ammirazione per il suo compagno di squadra, sottolineando le sue qualità e il suo talento. Questa dichiarazione arriva pochi giorni dopo le prestazioni convincenti di Calhanoglu in campo.

Inter News 24 Akanji ha esaltato Hakan Calhanoglu incoronandolo come il migliore al mondo nel suo ruolo!. «Hakan Calhanoglu è il miglior centrocampista del mondo ad oggi», così Manuel Akanji nell’intervista a Goal USA. Il difensore svizzero incorona il suo compagno di squadra. Frase che detta da un calciatore che in passato ha giocato nel Manchester City con fior fior di fenomeni vale anche di più. Il turco al momento è fermo ai box e dovrebbe tornare per il derby d’Italia in programma sabato 14 febbraio allo Stadio San Siro. La sua assenza è sicuramente pesante, ma senza dubbio Piotr Zielisnki non lo sta facendo rimpiangere a suon di buone prestazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji: «Hakan Calhanoglu è il miglior centrocampista del mondo ad oggi»

Dopo l'inserimento di Cristian Chivu nello staff dell'Inter, Hakan Calhanoglu ha ora la possibilità di rinnovare il suo contratto.

