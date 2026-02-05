La Aifa ha dato il via libera all’uso del pembrolizumab anche per trattare i carcinomi di cervice, endometrio e urotelio. La decisione arriva in un momento in cui in Italia i decessi per cancro sono calati del 9% negli ultimi dieci anni. Un passo avanti importante per le terapie contro i tumori, che potrebbe migliorare le prospettive di molti pazienti.

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi 10 anni in Italia i decessi per cancro sono diminuiti del 9%. Un risultato importante a cui hanno contribuito le campagne di prevenzione, l'adesione agli screening e l'innovazione terapeutica rappresentata anche dall'immunoncologia, che oggi fa segnare un ulteriore e importante cambio di paradigma. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) - riferisce Msd in una nota - ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab in 3 nuove indicazioni, che si aggiungono alle attuali 25. Cambia così la pratica clinica in 2 neoplasie ginecologiche: nel tumore della cervice uterina, dove il rischio di morte è stato ridotto del 43% nelle pazienti in stadio III-Iva secondo la classificazione Figo 2014, e nel carcinoma dell'endometrio, in cui il rischio di progressione della malattia è diminuito del 66%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aifa approva pembrolizumab anche per carcinomi di cervice, endometrio e urotelio

L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità di una nuova terapia per il carcinoma uroteliale.

