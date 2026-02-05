aia cambia la regola sui falli di mano in area di rigore

Gli arbitri di Serie A dovranno seguire le nuove regole sui falli di mano in area di rigore. Dopo il caso nella partita tra Lazio e Genoa, la Uefa e la Fifa hanno deciso di cambiare le indicazioni. Da ora in poi, gli arbitri dovranno applicare le nuove disposizioni in modo uniforme, evitando interpretazioni soggettive. La decisione si inserisce in un tentativo di rendere più chiara e coerente l’interpretazione dei falli di mano durante le partite di calcio.

Gli arbitri di Serie A dovranno uniformarsi alle disposizioni di Uefa e Fifa dopo il caso in Lazio-Genoa Ci sono delle partite che fanno giurisprudenza a livello arbitrale. In Serie A quest’anno è accaduto per il concetto di immediatezza in occasione del gol di Davis dopo un tocco di mano in Udinese-Lazio. E di nuovo una partita dei biancocelesti, stavolta contro il Genoa, porterà al cambio di interpretazione del regolamento. Zufferli, arbitro di Lazio Genoa (foto Ansa) – Calciomercato.it La sfida di venerdì scorso allo stadio ‘Olimpico’ rimarrà nella storia per i tre rigori concessi da Zufferli, tutti dopo revisione Var e tutti dopo tocchi di mano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L'episodio tra Bologna e Inter ha riacceso il dibattito sull'interpretazione dei falli di mano in campo.

Il var in Bundesliga, come in Serie A, rappresenta uno strumento fondamentale per la regolamentazione del gioco.

