Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha mandato a Mosca il suo consigliere diplomatico, Emmanuel Bonne, per un incontro con il suo omologo russo Yuri Ushakov. È la prima volta, dall’inizio dell’aggressione totale contro l’Ucraina, che un funzionario di livello così alto mette piede in Russia. Per i russi si è trattato di una buona occasione, il viaggio di Bonne è stato interpretato come il segnale di un cambiamento europeo nei confronti del conflitto e soprattutto di un’iniziativa francese che manifesta la necessità di dialogo fra Parigi e Mosca. Ai russi è piaciuto ospitare Bonne. Il Cremlino ha rilasciato poche dichiarazioni, ma ha visto la visita come il tentativo di un europeo di avere un ruolo nei negoziati per la soluzione della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Agenda Putin, fra visite, New Start e Abu Dhabi senza sorprese

Questa mattina ad Abu Dhabi si sono riaperte le trattative tra Ucraina e Russia, sotto la mediazione statunitense.

Sono iniziati ad Abu Dhabi i primi colloqui trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con l’autorizzazione di Mosca.

"Una "tregua del gelo". Ho personalmente chiesto a Putin di non bombardare Kiev e varie altre città per una settimana. Lui ha dato l'ok e, lasciatemelo dire, è stato molto gentile". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, ieri, durante la riunione di Gab