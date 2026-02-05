Agcom Capitanio contro Cloudflare No alla censura sì alle regole

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha preso di mira Cloudflare, imponendo una sanzione di 14,2 milioni di euro. La multa nasce dall’accusa di violazione della legge antipirateria, con Piracy Shield al centro della polemica. Cloudflare ha risposto difendendo il suo ruolo di servizio di protezione, mentre Agcom insiste nel chiedere regole più chiare per bloccare le attività illecite online. La vicenda accende il dibattito sulla libertà di internet e sulla lotta alla pirateria.

Agcom e Cloudflare si scontrano dopo la sanzione da 14,2 milioni per violazione della legge antipirateria, con Piracy Shield al centro del dibattito sulla regolazione della rete. Il braccio di ferro tra le autorità regolatrici nazionali e i giganti tecnologici della Silicon Valley segna un nuovo, teso capitolo nel panorama digitale italiano. Al centro della disputa si trova lo scontro frontale tra Massimiliano Capitanio, commissario dell’Agcom,. su Digital-News.it Agcom e Cloudflare si scontrano dopo la sanzione da 14,2 milioni per violazione della legge antipirateria, con Piracy Shield al centro del dibattito sulla regolazione della rete. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Agcom, Capitanio contro Cloudflare «No alla censura, sì alle regole» Approfondimenti su Agcom Cloudflare Cloudflare contro AGCOM, «Piracy Shield imperfetto, impugnamo multa da 14 milioni» Cloudflare ha deciso di impugnare la multa da 14 milioni di euro che l’AGCOM le ha appena notificato. Pezzotto, Cloudflare fa ricorso contro la multa dell’Agcom: “Conflitto d’interessi con la Serie A” Cloudflare ha deciso di fare ricorso contro la multa dell’Agcom. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Agcom Cloudflare Argomenti discussi: Multa Agcom: Cloudflare fa ricorso, intervista a Massimiliano Capitanio (29.01.2026); Piracy Shield, Cloudflare farà ricorso contro la multa di Agcom; Cloudflare sanzionato anche in Giappone sulla pirateria; Olimpiadi Milano Cortina, Polizia Postale contro lo streaming pirata. Cloudflare contro AGCOM: le richieste di Piracy Shield non sono tecnicamente possibiliIl caso finisce al TAR del Lazio. La possibilità di lasciare l'Italia è sempre più concreta. Una sanzione amministrativa può trasformarsi in un caso geopolitico quando coinvolge un'infrastruttura che ... zeusnews.it Pezzotto, Cloudflare fa ricorso contro la multa dell’Agcom: Conflitto d’interessi con la Serie AIl caso diplomatico passa ai tribunali. L'azienda americana contesta tutto: La sanzione è tecnicamente pericolosa e rischia di causare un’interruzione generalizzata dell’economia digitale in Italia ... ilnapolista.it Il commissario Agcom Massimiliano Capitanio: «Altri, come Google, hanno deciso di lavorare con l’Autorità» facebook Fra #Agcom e #Cloudflare distanze incolmabili. Oggi il commissario dell'Autorità @maxcapitanio sul @sole24ore in #edicola dopo le parole del ceo di Cloudflare Matthew Prince. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.