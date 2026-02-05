Africa Eco Race 2026 | tappa epica in Mauritania la classifica si riapre

L’Africa Eco Race 2026 si avvicina alla sua fase più calda. La tappa in Mauritania si rivela decisiva e riapre la classifica, che ora è più aperta che mai. I piloti si giocano tutto tra dune e sabbia, con il rischio di perdere posizioni in un attimo. Ogni ora di gara conta, e la corsa si fa sempre più intensa.

L’Africa Eco Race 2026 entra nella sua fase decisiva e ogni chilometro può cambiare il destino della gara. Il rally è ormai completamente immerso in Mauritania, dove l’ottava tappa ha offerto uno dei percorsi più spettacolari e impegnativi di questa edizione. La speciale ad anello attorno ad Aïdzidine ha messo alla prova uomini e mezzi su 429 km totali, con 415 km di prova speciale. Un tracciato estremamente vario: sabbia, rocce, settori durissimi, dune e navigazione complessa, affrontati sotto un caldo soffocante che ha reso la sabbia ancora più insidiosa. Una tappa che molti concorrenti hanno già definito tra le più belle dell’Africa Eco Race 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

