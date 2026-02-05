Affari Tuoi Natale travolto dopo i titoli di coda | Ma chi è questo

La puntata di Affari Tuoi di mercoledì 4 febbraio si è conclusa in modo sorprendente. Dopo i titoli di coda, il pubblico si è trovato davanti a una scena insolita: qualcuno ha chiesto “Ma chi è questo...” rivolgendosi a Natale, il concorrente di Brescia. Natale, che fino a pochi minuti prima sembrava un semplice partecipante, si è trovato al centro di un momento imprevisto e curioso, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino mercoledì 4 febbraio, il protagonista è Natale, dalla provincia di Brescia (Lombardia). Lavora nel marketing e pubblicità, è sposato da 30 anni con Nadia e gioca insieme al figlio Alessandro con il pacco numero 6. Il jackpot di Gennarino vale 6mila euro, mentre l'invenzione di Herbert Ballerina è la pungisveglia.La partita inizia bene con il pacco numero 4 dell'Umbria (200 euro), poi peggiora trovando i 50mila euro, ma Natale non si scoraggia e segue Gennarino, vincendo il jackpot da 6mila euro. Nei tiri successivi alterna pacchi blu e rossi: 15mila euro, 30mila euro e la pungisveglia.

