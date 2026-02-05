AEW | Il pubblico di Dynamite in coro contro l’ICE l’arbitro ritarda il match per prolungarlo

Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite a Las Vegas, il pubblico si è fatto notare. Mentre il match andava avanti, alcuni spettatori hanno iniziato a cantare contro l’ICE, creando un’aria di tensione in sala. L’arbitro ha poi deciso di ritardare l’inizio di un nuovo incontro per cercare di calmare gli animi, prolungando la serata con un’attenzione inaspettata.

Durante l’episodio del 4 febbraio 2026 di AEW Dynamite, il pubblico di Las Vegas ha sorpreso tutti con un coro a sfondo politico. Bryce Remsburg ha poi ammesso di aver ritardato l’inizio del match di proposito. Il coro inaspettato prima del main event. L’episodio di AEW Dynamite del 4 febbraio 2026 avrebbe dovuto concludersi con il main event tra MJF e Brody King. Invece, nei secondi precedenti al suono della campana, il pubblico di Las Vegas è esploso in un coro ben udibile: “F*** ICE”. Il coro è arrivato dal nulla, apparentemente senza alcun collegamento con i due wrestler o con le storyline in corso nella AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

