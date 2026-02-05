Aeronautica trasporto sanitario d’urgenza per un uomo da Ischia a Pozzuoli

Un uomo in grave condizioni è stato trasportato d’urgenza dall’isola di Ischia a Pozzuoli con un elicottero dell’Aeronautica Militare. L’intervento è avvenuto nel cuore della notte, quando un elicottero HH-139B dell’85° Centro Sar-Search and Rescue è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare. La missione è stata immediata: l’uomo, in pericolo di vita, ha ricevuto assistenza e ha raggiunto rapidamente una struttura sanitaria del continente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un elicottero HH-139B dell'85° Centro Sar-Search and Rescue – Ricerca e Soccorso dell' Aeronautica Militare, di base sull'aeroporto militare di Pratica di Mare, è intervenuto per recuperare sull' isola di Ischia un uomo, in imminente pericolo di vita che necessitava di ricovero urgente. L'equipaggio, che ha ricevuto l'ordine di decollo dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, su richiesta della Prefettura-UTG di Napoli, è decollato per dirigersi verso l'isola campana dove ha imbarcato sia l'uomo che un medico ed un infermiere per l'assistenza durante il volo verso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

