Vannacci chiude la porta alla Lega e attacca Salvini. Da Bologna, il Generale dice che il leader del Carroccio parla molto, ma poi si piega e si mette in posizione prona. La sua presa di distanza arriva dopo le accuse mosse nelle ultime ore dal segretario del partito.

Da Bologna Vannacci risponde duramente alle accuse arrivate nelle scorse ore dal leader del Carroccio. “Io sleale? È Matteo Salvini, o meglio il suo partito, che continua a promuovere determinate idee e concetti. Ma poi allo stato dei fatti, quando si tratta di votarli, va in un'altra direzione”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio di Vannacci alla Lega, il Generale contro Salvini: “Matteo parla tanto, poi china il capo e si mette in posizione prona”

Approfondimenti su Vannacci Lega

Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini, chiamandolo traditore.

Roberto Vannacci lascia la Lega.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà; Alla fine Roberto Vannacci ha deciso di uscire dalla Lega; Vannacci, l’addio alla Lega lo fa sprofondare nelle preferenze della Rete.

Vannacci conferma l’addio alla Lega: Da oggi Futuro Nazionale è una realtà. Salvini: Deluso e amareggiato. Il Carroccio: Traditore come FiniROMA – Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combatter ... dire.it

Salvini e l'addio di Vannacci: Deluso, onore e lealtà per noi hanno un significatoArrabbiato? No. Deluso e amareggiato. Così sui social Matteo Salvini commenta l'addio di Roberto Vannacci alla Lega. Il partito, spiega il vicepremier e leader del Carroccio, aveva accolto nella ... adnkronos.com

Danilo Toninelli. . L'addio di Vannacci alla Lega facebook

Opinioni | La destra e lo strappo filorusso | L’addio di Vannacci alla Lega apre una crepa nel blocco meloniano. Il generale non ha mai nascosto simpatie verso Mosca @Corriere @antoniopolito1 x.com