Addio a Irma Pierluca Ha fatto del volontariato uno stile di vita
Il sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini, ha dato l’ultimo saluto a Irma Pierluca, morta mercoledì a 80 anni. Irma aveva dedicato la sua vita al volontariato, diventando un punto di riferimento per tanti nella comunità. La sua scomparsa ha colpito profondamente tutti coloro che l’avevano conosciuta e apprezzata.
FALCONARA MARITTIMA – Il sindaco Stefania Signorini ricorda Irma Pierluca, da sempre impegnata nel volontariato, venuta a mancare ieri, mercoledì 4 febbraio, a 80 anni.«La notizia della scomparsa di Irma Pierluca – così inizia il comunicato - mi ha colpita profondamente, prima ancora che come.
Viene a mancare all’affetto dei suoi cari Irma Pierluca 04/02/2026 È possibile inviare un messaggio di cordoglio ai congiunti cliccando sulla foto. https://www.onoranzefunebripieroni.it/p=4242 facebook
