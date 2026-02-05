Addio a Irma Pierluca Ha fatto del volontariato uno stile di vita

Il sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini, ha dato l’ultimo saluto a Irma Pierluca, morta mercoledì a 80 anni. Irma aveva dedicato la sua vita al volontariato, diventando un punto di riferimento per tanti nella comunità. La sua scomparsa ha colpito profondamente tutti coloro che l’avevano conosciuta e apprezzata.

