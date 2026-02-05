Addio a Fanti storico macellaio Grande passione per i cavalli

Questa mattina si sono riuniti amici e clienti per l’ultimo saluto a Giuliano Fanti, il noto macellaio di Ponte allo Spino scomparso ieri. La messa si è svolta alle 15 nella Pieve Romanica del paese, dove molti hanno ricordato la passione di Giuliano per i cavalli e il suo lavoro nel negozio di famiglia. Un modo semplice per salutare una figura amata da tutti, che ha lasciato un segno nelle vite di chi lo conosceva.

di Laura Valdesi "Il nostro Giuliano ci ha lasciato, chi vuole dargli l'ultimo saluto, il 5 (oggi, ndr), alle 15 sarà celebrata la messa alla Pieve Romanica di Ponte allo Spino. Il negozio riaprirà il 9 febbraio". A dare la notizia che Giuliano Fanti, 69 anni, se n'era andato, è stata la famiglia sul profilo social dell'antica macelleria. Quella che, negli ultimi tempi, l'aveva visto un po' meno al bancone, un pizzico affaticato. Ma sempre con quel fare gioviale che l'aveva reso famoso. E soprattutto benvoluto. Non solo per quella bottega alle Volte Basse, è il termine giusto, che aveva il sapore di una volta.

