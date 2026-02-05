Acqua pubblica | in consiglio una mozione per la mappatura delle fontanelle

In Consiglio comunale a Genova si discute una mozione per aggiornare la mappa delle fontanelle pubbliche. L’obiettivo è installare una fontana dell’acqua in ogni Municipio, così da garantire un accesso più facile e diffuso ai punti di rifornimento. La proposta punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere un consumo più sostenibile.

Una mappatura aggiornata delle fontanelle pubbliche di Genova e l'installazione di una "casetta dell'acqua" in ogni Municipio. È questo il cuore della mozione che sarà presentata martedì 10 febbraio in consiglio comunale dalla consigliera della Lista civica Silvia Salis, Sara Tassara, insieme a.

