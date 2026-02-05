Achille Polonara dolore enorme | Sta vivendo un lutto

Achille Polonara sta vivendo un momento molto difficile. Il giocatore di basket ha annunciato la morte del padre, Domenico “Novi” Polonara, che combatteva contro una leucemia. La perdita ha colpito profondamente lui e tutto il mondo dello sport italiano.

Un momento di profonda tristezza colpisce il mondo della pallacanestro italiana. Achille Polonara, già impegnato nella sua battaglia contro la leucemia, ha annunciato in queste ore la scomparsa del padre, Domenico Polonara, per tutti “Novi”. A dare la notizia è stato lo stesso atleta, che ha condiviso un messaggio carico di affetto sui social, accompagnato da una fotografia insieme al genitore. Parole semplici e toccanti per salutare una figura centrale della sua vita, in un momento personale già segnato da una difficile prova sul piano della salute. Il campione azzurro sta affrontando da tempo un percorso complesso contro la malattia, sostenuto dall’affetto di tifosi, compagni di squadra e appassionati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

