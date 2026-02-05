Accoltella l' ex sull' asse mediano e poi tenta il suicidio

Un uomo di 33 anni della provincia di Napoli ha accoltellato l’ex fidanzata durante un litigio in auto sull’asse mediano. Dopo aver aggredito la donna, ha tentato di togliersi la vita. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato l’uomo, che ora si trova in carcere. La donna è stata portata in ospedale: le sue condizioni non sono ancora chiare.

