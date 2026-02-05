AccademiaX | nuova formazione specializzata per le malattie neuromuscolari e la miastenia grave

Milano-Roma A febbraio 2026, a Milano e Roma, parte un nuovo corso dedicato ai neurologi specializzati nelle malattie neuromuscolari. L’AccademiaX vuole offrire un percorso pratico e aggiornato per affrontare meglio le sfide della miastenia grave. I medici partecipanti seguiranno lezioni e laboratori, con un occhio di riguardo alle ultime novità cliniche e alle tecniche più efficaci. L’obiettivo è preparare i neurologi a riconoscere e trattare con precisione queste patologie complesse.

**Un nuovo corso di alta formazione per i neurologi: l’AccademiaX nasce a Milano e Roma per affrontare le malattie neuromuscolari** A febbraio 2026, a Milano, e ancora una volta a Roma, con un ritmo che si snoda tra il pensiero clinico e l’analisi strategica, prende il via un’esperienza innovativa: **l’AccademiaX**, un programma di formazione specializzata per neurologi e specialisti in miastenia grave. Il progetto, ideato e realizzato in collaborazione con la **Sda Bocconi School of Management** e con il sostegno di **argenx**, è stato creato con un obiettivo netto: formare un’intera generazione di medici capaci di affrontare, con competenza e profondità, sia la pratica clinica sia la governance sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma, 5 febbraio – È nata academyX, un nuovo percorso di alta formazione rivolto ai neurologi specializzati in miastenia grave.

Il progetto ‘Nemo è oro’ analizza le sfide nella cura orale delle persone con malattie neuromuscolari, evidenziando l’importanza di prevenzione e attenzione.

