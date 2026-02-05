A Milano, le case illegali sono più di quanto si pensi. Nonostante i costi bassi, molti scelgono di costruire o ampliare senza permesso. Gli abusi edilizi coinvolgono anche ladri di corrente e topi d’appartamento, che si insediano tra le mura abusive. Le imprese non autorizzate continuano a lavorare, aggirando leggi e controlli. La città si trova a fare i conti con una realtà che cresce sotto gli occhi di tutti.

Quattrocentoventiquattro euro, poco più di trenta euro per ogni metro quadrato, eppure in città si fanno i conti con l'edilizia illegale. A Milano, almeno due edifici di nuova costruzione si sono trasformati in un labirinto di abusi, censiti in poche settimane da un gruppo di agenti con un occhio particolare per le costruzioni che non rispettano né la normativa né l'ordine urbano. Sono i "ladri di corrente", come vengono definiti i costruttori clandestini, che, a differenza di chi fa l'edificio a regola d'arte, preferisce utilizzare l'impalcatura e il lavoro di terzi per realizzare strutture temporanee, in attesa di un permesso o di un accordo con l'amministrazione.

© Ameve.eu - Abusi edilizi a Milano: ladri di corrente e topi d’appartamento spopolano le imprese illegali

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo al cantiere di via Anfiteatro 7, noto come Unico-Brera, coinvolgendo 27 indagati per presunti abusi edilizi durante la realizzazione di due edifici residenziali.

