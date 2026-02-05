Carmelo Stuni lancia un nuovo modo di pensare l’arredo. Il suo brand pugliese rompe gli schemi e invita le persone a vivere gli spazi come una scelta, non più come qualcosa di imposto o scontato. Le sue proposte puntano a trasformare l’abitare in un gesto consapevole, lasciando alle persone la libertà di decidere come arredare e sentirsi davvero a casa.

**Carmelostuni, il brand pugliese che rivoluziona l’arredamento: l’abitudine a scegliere non è più il punto di partenza.** Quando si parla di arredamento, il classico scenario è un cliente che entra in un showroom, passa in rassegna i modelli disponibili, e sceglie tra una lista di prodotti. Ma nel 2026, in una città come Bari – città d’origine di Carmelostuni – un nuovo paradigma sta prendendo piede. Non più il “scegliere” come principio fondamentale, bensì il “vivere insieme” e la personalizzazione totale. Questo è l’approccio innovativo dell’azienda pugliese, ormai nel suo secondo secolo di attività, che ha introdotto un nuovo modello: **l’Atelier d’arredo**, un laboratorio d’arredamento dove ogni spazio e ogni abitante sono il centro della progettazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abitare come spazio di scelta: il nuovo concetto di arredo di Carmelo Stuni

Approfondimenti su Carmelo Stuni

Ultime notizie su Carmelo Stuni

