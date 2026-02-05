Abdullah Atik trovato morto in carcere uno dei due turchi arrestati a Santa Rosa

Abdullah Atik, 25 anni, è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Mammagialla. La polizia ha aperto un’indagine, ma ancora non ci sono dettagli sulle cause della morte. La notizia ha sconvolto la comunità locale e solleva domande sulla sicurezza nelle carceri. Un secondo cittadino turco arrestato a Santa Rosa è coinvolto nelle indagini, ma non si conoscono ancora i motivi.

Il 25enne senza vita nel penitenziario di Mammagialla, dove era detenuto dopo essere stato trovato con le armi in un b&b sul percorso della Macchina il 3 settembre Trovato morto nel carcere di Viterbo uno dei due turchi arrestati durante la festa di santa Rosa. Si tratta di Abdullah Atik, 25 anni, trovato senza vita nella cella del penitenziario Nicandro Izzo a Mammagialla, dove era detenuto. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe impiccato. Atik era uno dei due cittadini turchi arrestati dalla polizia il 3 settembre in un b&b situato di fronte al santuario di Santa Rosa, poco prima del giro delle sette chiese dei facchini e a poche ore dal trasporto della Macchina.

