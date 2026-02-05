Abbandonano per strada un’intera camera da letto la denuncia pubblica | Chi sa qualcosa si faccia avanti
Gli abitanti di Cesano Maderno si sono svegliati con una scena incredibile: una camera da letto intera abbandonata in mezzo alla strada. Sedie, comodini, cornici e persino due materassi con la rete sono stati lasciati lungo via Cavour, trasformando quella che dovrebbe essere una strada normale in una discarica a cielo aperto. La comunità denuncia l’ennesimo atto di inciviltà e chiede a chi sa qualcosa di farsi avanti. La polizia sta indagando per capire chi abbia lasciato quei rifiuti in modo così irresponsabile.
