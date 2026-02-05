Questa sera si gioca il match tra Aarhus e Odense, il primo dopo quasi due mesi di pausa in Superliga. La partita, valida per la diciannovesima giornata, inizia alle 19:00. Le squadre cercano di riprendere il ritmo e conquistare punti importanti in un campionato che riparte dopo un lungo stop.

Dopo quasi due mesi torna la massima serie danese con l’anticipo del venerdì sera tra Aarhus GF e Odense BK, incluso del programma della diciannovesima giornata. I padroni di casa sono al comando della classifica di Superligaen con quattro punti di margine sul Midtjylland mentre il campione uscente Copenaghen, a -12, sembra tagliato fuori, almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aarhus GF-Odense BK (venerdì 06 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

