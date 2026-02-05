A Verucchio la popolazione in lieve crescita in un quadro demografico sostanzialmente stabile

A Verucchio la popolazione cresce di poco. Al 31 dicembre, i residenti sono 10.084, pochi in più rispetto all’anno prima. La cifra è ancora stabile, senza grandi variazioni nel numero di abitanti.

Sono 10.084 i residenti registrati nel Comune di Verucchio al 31 dicembre. Un lieve incremento rispetto all’anno precedente quando erano 10.077. I nuovi nati sano aumentati, 55 (33 femmine, 22 maschi) contro i 50 del 2024, mentre i defunti sono stati 103 (106 nel 2024). A compensare il saldo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Verucchio Popolazione

