A Verbania una serata dedicata a Edgar Allan Poe con la performance narrativa di Jennifer Radulovic

Una serata dedicata al maestro dei racconti letterari del terrore.Sabato 7 febbraio a Verbania la storica, scrittrice e divulgatrice Jennifer Radulovic conduce il pubblico alla scoperta del celebre scrittore americano Edgar Allan Poe.Un viaggio straordinario attraverso il personaggio, l'uomo, le.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

L'influenza della poetica di Edgar Allan Poe si estende oltre la letteratura, coinvolgendo anche il mondo della musica, sia nel rock che in altri generi.

