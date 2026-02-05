A Verbania una serata dedicata a Edgar Allan Poe con la performance narrativa di Jennifer Radulovic
Sabato sera a Verbania, Jennifer Radulovic coinvolge il pubblico in una serata dedicata a Edgar Allan Poe. La scrittrice e divulgatrice porta i presenti nel mondo del maestro del racconto del terrore, raccontando le sue storie più famose. La serata si svolge nella cornice storica della città, attirando appassionati e curiosi.
Una serata dedicata al maestro dei racconti letterari del terrore.Sabato 7 febbraio a Verbania la storica, scrittrice e divulgatrice Jennifer Radulovic conduce il pubblico alla scoperta del celebre scrittore americano Edgar Allan Poe.Un viaggio straordinario attraverso il personaggio, l'uomo, le.
