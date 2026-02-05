A Verbania una serata dedicata a Edgar Allan Poe con la performance narrativa di Jennifer Radulovic
A Verbania si svolge una serata dedicata a Edgar Allan Poe. La scrittrice Jennifer Radulovic porta il pubblico alla scoperta del celebre autore americano con una performance narrativa. L’evento si tiene sabato 7 febbraio nella città piemontese, coinvolgendo gli appassionati di letteratura e di storie di terrore.
Una serata dedicata al maestro dei racconti letterari del terrore.Sabato 7 febbraio a Verbania la storica, scrittrice e divulgatrice Jennifer Radulovic conduce il pubblico alla scoperta del celebre scrittore americano Edgar Allan Poe.Un viaggio straordinario attraverso il personaggio, l'uomo, le.🔗 Leggi su Novaratoday.it
