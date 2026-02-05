A Udine due corsi per diventare esperti di business intelligence e mercati esteri
A Udine partono a marzo due corsi gratuiti per formare figure specializzate nel settore economico. All’Ires, i percorsi si rivolgono a chi vuole diventare Data Analyst Junior o esperto in import-export. Le lezioni sono aperte a tutti e mirano a rispondere alla crescente domanda delle aziende di professionisti più qualificati.
Prenderanno il via a marzo, all’Ires di Udine, due nuove corsi gratuiti pensati per formare figure tecniche oggi particolarmente richieste dalle imprese, come il “Data Analyst Junior” ed esperti contabili “Import Export”. Si tratta, infatti, di percorsi progettati a partire dai fabbisogni.🔗 Leggi su Udinetoday.it
