A teatro c’è la Guardia di Finanza raccolti 12mila euro per la Fondazione Careggi

La Guardia di Finanza di Firenze ha consegnato un assegno da oltre 12mila euro alla Fondazione Careggi. La somma servirà a finanziare un progetto dedicato a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici. La donazione è stata raccolta durante un evento al teatro, dove le forze dell’ordine hanno voluto mostrare il loro sostegno a questa causa.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Un assegno da oltre 12mila euro a favore della Fondazione Careggi per un progetto che riguarda la qualità della vita dei pazienti oncologici. E' quanto raccolto nella giornata mondiale contro il cancro durante la serata al cinema teatro La Compagnia di Firenze animata dai "Finanziattori", il gruppo teatrale della Guardia di Finanza. Una serata divertente all'insegna dell'amore per il teatro e della solidarietà, che ha visto andare in scena "Pensione O' Marechiaro", una commedia brillante in due atti di Valerio Di Piramo con la regia di Claudio Scaletta. E' stato il debutto fiorentino dei "Finanziattori" la compagnia teatrale nata in Toscana nel 2024 dall'iniziativa di un gruppo di finanzieri che da semplici attori amatoriali hanno deciso di mettere la loro passione al servizio della collettività finanziando una serie di iniziative benefiche.

