A Piazzapulita l’uscita di Vannacci dalla Lega

Questa sera Corrado Formigli torna su La7 con un nuovo appuntamento di Piazzapulita. Tra i temi in scaletta, l’uscita di Vannacci dalla Lega. Il conduttore si prepara ad analizzare i dettagli di questa decisione, che sta facendo discutere nel panorama politico italiano.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 5 febbraio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il programma di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 5 febbraio 2026. Al centro della puntata, gli scontri di Torino e l’annunciata svolta securitaria del Governo, tra propaganda e limiti di costituzionalità. A seguire, spazio allo scontro sempre più acceso sulla magistratura, in vista del prossimo referendum sulla riforma della giustizia. Infine, si parlerà dell’uscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega, che ha portato amarezza e delusione nel partito di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Vannacci ha lasciato la Lega e ora si apre un nuovo capitolo sulla scena politica italiana.

La notizia di un possibile addio del generale Vannacci dalla Lega si fa sempre più concreta.

Stasera c'è #Piazzapulita Tra i temi: gli scontri di #Torino e la annunciata svolta securitaria del Governo; lo scontro sulla #magistratura; l'uscita di #Vannacci dalla #Lega La squadra di @PiazzapulitaLA7 vi aspetta dalle 21:15 su @La7tv Una produzione x.com

Gli scontri di Torino e la annunciata svolta securitaria del Governo, tra propaganda e limiti di costituzionalità. Lo scontro sempre più acceso sulla magistratura. L’uscita di Vannacci dalla Lega. Questi alcuni dei temi al centro della puntata di #piazzapulita in ond facebook