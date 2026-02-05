A parlare Livio Pepino ex magistrato e cofondatore di Magistratura Democratica nonché padre di Daniele storico esponente di Askatasuna

Livio Pepino, ex magistrato e fondatore di Magistratura Democratica, ha commentato le proteste di Askatasuna. Secondo lui, i centri sociali come Askatasuna possono manifestare un antagonismo che a volte sfocia in scontri in città. Pepino sottolinea che queste manifestazioni sono una realtà che bisogna conoscere e gestire, senza allarmismi.

"Askatasuna può praticare, come tutti i centri sociali, una forma di antagonismo che si traduce in manifestazioni che possono anche avere momenti di scontri all'interno della città". A parlare è Livio Pepino, ex magistrato e cofondatore di Magistratura Democratica, nonché padre dello storico esponente di Askatasuna, Daniele, Pepino. In onda a Quarta Repubblica, trasmissione di approfondimento condotta da Nicola Porro su Rete 4, l'ex toga interviene per tentare di normalizzare la natura di Askatasuna. E quando la giornalista lo incalza, chiedendogli se quindi si debba mettere in conto che ci siano delle manifestazioni anche violenti, Pepino risponde: "Non solo, ma secondo me proprio un percorso di questo tipo dovrebbe essere particolarmente apprezzato proprio da chi critica questa attività del centro sociale.

